У Кременчуці оголосили 3-денну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по ТЦ

Ракетний удар росіян по торговому центрі "Амстор" в Кременчуці став черговим доказом терористичної сутності Росії. Трагедія принесла багато жертв.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в місті вирішили оголосити траур за загиблими через атаку. Він триватиме три дні – 28, 29 та 30 червня.

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Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проводити будь-які розважальні заходи,

– повідомив мер.

Він також висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих. За його словами, те, що сталося – це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.

Водночас, за словами Малецького, громада міста вимагає притягти до відповідальності винних у тому, що розв'язалась ця війна. Також люди вимагають покарання для тих, хто напав на мирних громадян.

Жалобу оголосили й на всій Полтавщині

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що 28 червня буде жалобним днем у всьому регіоні. Таким чином вшанують пам'ять загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук.

За словами Луніна, на знак скорботи приспустять державні прапори з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Також будуть діяти обмеження на проведення розважальних заходів. Заборонили й звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Останні новини про трагедію

Російські окупанти атакували торговий центр в Кременчуку 27 червня з Курської області ракетами Х-22. Українці вже змогли встановити конкретних росіян, які можуть причетними до воєнного злочину. Є їхні імена, фото, посади. Воєнні злочинці, які атакували Кременчук, служать у 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка.

Дані про загиблих та поранених внаслідок атаки постійно оновлюють і, на жаль, їхня кількість зростає. На ранок 28 червня було відомо про 18 загиблих. На місці ракетного удару продовжували працювати рятувальники. Мер повідомляв, що ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Також є госпіталізовані до лікарні. Загалом на момент атаки в ТЦ перебувало 1000 людей.

Та це не єдина ракета, яку випустили по Кременчуку в той день. Інша ворожа ракета росіян поцілила у пустир. Саме через це внаслідок цього удару ніхто не загинув. Ракета також була високої точності. Варто зауважити, що у Кременчуці є дуже багато жителів, які говорять російською та є росіянами за національністю.

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