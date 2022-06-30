У МВС розповіли, як їм вдалося отримати дані пілотів, що завдали ударів по Кременчуку

Російські військові 27 червня завдали ракетного удару по торговому центру у Кременчуці. У МВС розповіли, як їм вдалось практично відразу ж дізнатись імена пілотів, які атакували місто.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підкреслив, що отримати ці дані вдалось не лише МВС. На цьому він наголосив під час телемарафону, передає 24 канал.

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МВС об'єднало зусилля зі спецслужбами

Зі слів Денисенка, у цьому брали участь також інші спецслужби України. Завдяки спільній роботі правоохоронці отримали дані про те, який полк атакував місто. А також їм стали відомі імена тих, хто безпосередньо бив по ТЦ "Амстор".

Чи вдасться нам їх дістати? Я впевнений, що рано чи пізно нам це вдасться. Я тут усім наводжу приклад Сребрениці і Мілошевича,

– підкреслив Денисенко.

Він нагадав, що у всіх були сумніви, коли розпочалась справа Сребрениці. Мовляв, Слободан Мілошевич був ще президентом Сербії. Тож він точно мав уникнути суду та покарання. Адже ані його країна, ані Росія не видадуть правоохоронцям. Але через кілька років усе змінилось. Тож Мілошевич не лише сів за ґрати, а й провів там останні роки свого життя.

Вадим Денисенко підкреслив, що пілоти, які атакували Кременчук, щонайменше вже невиїзні з території Росії. Але він переконаний, що невдовзі вдасться кожного із них покарати за скоєний воєнний злочин.

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Раніше радник міністра внутрішніх справ наголосив на тому, що російським військовим, які чинили воєнні злочини, не вдасться сховатись. Де б вони не перебували, вони повинні бути готовими до того, що їх рано чи пізно схопить Інтерпол і передасть нашій державі для подальшого досягнення справедливості.

Удар по ТЦ у Кременчуці – терористична атака

Нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку 27 червня. У другій половині дня ворог випустив дві ракети. Одна з них влучила у стадіон, а друга – у ТЦ "Амстор".

Внаслідок влучання ракети у торговому центрі спалахнула пожежа. Полум'я поширилось на площу близько 10 тисяч квадратних метрів. Для його ліквідації тоді залучили сотні вогнеборців, а також десятки одиниць спеціальної техніки.

Володимир Зеленський зауважив, що ракетний удар міг принести надзвичайно багато жертв. А все тому, що перед атакою у торговому центрі перебувало близько 1000 людей. На щастя, більшість із них перейшли до укриття, що врятувало їм життя.

Відомо, що внаслідок ракетного удару 18 людей загинуло. Рятувальники виявили 8 останків тіл, які потрібно буде ідентифікувати згодом. Крім того, 21 людина вважається зниклою безвісти.

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