"Ти моє сонечко": у мережі показали щемливі кадри, як мама плаче над загиблим 15-річним сином

Росія 4 квітня завдала ракетного удару по Кривому Розі. Унаслідок атаки загинуло багато дітей. Нині у мережі опублікували щемливі кадри, як матір оплакує свого 15-річного сина, який отримав смертельні поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Дивіться також "Тут справжнє пекло": жахливі наслідки удару росіян по Кривому Рогу

Моторошні кадри з Кривого Рогу

Увечері 4 квітня Росія вдарила по вулиці у житловому районі Кривого Рогу касетною балістичною ракетою. Вона влучила поруч з дитячим майданчиком. На жаль, серед жертв багато дітей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих дітей.

Серед загиблих 15-річний хлопець. У мережі опублікували щемливі та моторошні кадри, як матір оплакує свого загиблого сина.

Киця моя солодка, моє сонечко, моя лапочка…

– говорить матір, звертаючись до свого загиблого сина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

Рідні оплакують загибель 15-річного хлопця: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, 18+)

Матір оплакує загибель сина: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, 18+)

Наразі у місті триває рятувальна операція, місцева влада розгорнула штаб допомоги постраждалим.

Станом на зараз відомо, що у Кривому Розі потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.