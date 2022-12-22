Дівчинка вже прийшла до тями, однак її стан досі важкий. Цю інформацію журналістам підтвердили у пресслужбі Дніпропетровської ОВА, пише 24 канал.
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Дитина вже перенесла дві операції
Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці у семирічної дівчинки мінно-вибухова травма. Окрім того, важка травма грудної клітини та поранення ока. У Кривому Розі дитині вже зробили першу операцію, опісля доставили у Дніпро, – для ще однієї.
Постраждала дівчинка вже прийшла до тями та може спілкуватися з рідними. Втім, стан маленької залишається важким.Наразі вона перебуває в реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Найближчим часом лікарі планують провести операцію на оці.
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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі: що треба знати
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