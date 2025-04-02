Ракетний удар по Кривому Рогу: загинули люди, є поранені

Російські війська завдали удару балістикою по Кривому Рогу удень 2 квітня. Внаслідок ворожої атаки є жертви та постраждалі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок удару

Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою удень 2 квітня. Відомо, що ворог вдарив по одному з місцевих підприємств. На жаль, внаслідок ворожої атаки є жертви та поранені.

Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений,

– повідомив Лисак.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, наразі з'ясовуються всі деталі.

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Згодом Лисак додав, що кількість постраждалих, за попередньою інформацією, зросла до трьох осіб. Наразі їм усім надають медичну допомогу, медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Вже об 17:55 стало відомо, що кількість жертв також зросла до чотирьох.

"Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені", – додав Лисак.

Пізніше також стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки також зросла до 9 осіб, усі мають травми середньої важкості.