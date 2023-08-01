"Світла та життєрадісна дівчинка": що відомо про Дашу та її маму, які загинули у Кривому Розі

31 липня російський ворог цинічно атакував Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Унаслідок ракетного удару загинула мама з донькою – Наталія і 10-річна Даша.

Загалом унаслідок обстрілу у Кривому Розі загинуло 6 осіб, ще 75 – поранено. Сусідка загиблої родини Тетяна розповіла про дівчинку Дашу, яка була подругою її доньки.

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Що відомо про загиблих у Кривому Розі Дашу та її маму

За словами Тетяни, її донька Меланія і Даша були найкращими подругами. Вони жили в одному будинку, дівчатка ходили в одну школу. Даша – у 4 клас, а Меланія – у 6-й.

До повномасштабного вторгнення Росії дівчатка разом ходили до школи і додому, ходили у танцювальну студію, а потім записалися на повітряну гімнастику.

Даша дуже добра, світла дівчинка. Завжди була весела і життєрадісна. Дуже гарно вихована. Я просто не вірю, що так все сталося,

– сказала жінка.

Після влучання ракети у будинок Тетяна намагалася додзвонитися друзям, але марно. Після звістки про загибель Даші Меланія не могла заспокоїтися.

Окрім цього, Тетяна розповіла, що мама Даші – Наталія – працювала бухгалтеркою і багато часу присвячувала вихованню доньки.



Загиблі Наталія та Даша / фото "Українська правда"



Даша та Наталія загинули від російської ракети / фото "Українська правда"

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