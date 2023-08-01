"Світла та життєрадісна дівчинка": що відомо про Дашу та її маму, які загинули у Кривому Розі
Джерело:"Українська правда"
31 липня російський ворог цинічно атакував Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Унаслідок ракетного удару загинула мама з донькою – Наталія і 10-річна Даша.
Загалом унаслідок обстрілу у Кривому Розі загинуло 6 осіб, ще 75 – поранено. Сусідка загиблої родини Тетяна розповіла про дівчинку Дашу, яка була подругою її доньки.
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Що відомо про загиблих у Кривому Розі Дашу та її маму
За словами Тетяни, її донька Меланія і Даша були найкращими подругами. Вони жили в одному будинку, дівчатка ходили в одну школу. Даша – у 4 клас, а Меланія – у 6-й.
До повномасштабного вторгнення Росії дівчатка разом ходили до школи і додому, ходили у танцювальну студію, а потім записалися на повітряну гімнастику.
Даша дуже добра, світла дівчинка. Завжди була весела і життєрадісна. Дуже гарно вихована. Я просто не вірю, що так все сталося,
– сказала жінка.
Після влучання ракети у будинок Тетяна намагалася додзвонитися друзям, але марно. Після звістки про загибель Даші Меланія не могла заспокоїтися.
Окрім цього, Тетяна розповіла, що мама Даші – Наталія – працювала бухгалтеркою і багато часу присвячувала вихованню доньки.
Загиблі Наталія та Даша / фото "Українська правда"
Даша та Наталія загинули від російської ракети / фото "Українська правда"
Ракетний удар по Кривому Розі: що відомо
- У Кривому Розі відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, із загорянням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 квадратних метрів. Було врятовано дитину 2013 року народження.
- Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи.
- Відомо, що внаслідок російського обстрілу 6 осіб загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, з яких 10-річна дитина.
- До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку – в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий. За його словами, це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше.