На місці кількох поверхів – дірка: страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі

31 липня 2023, 11:36
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Зранку 31 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Вже з’явились страшні наслідки влучання.

Росіяни вдарили по дев’ятиповерховому житловому будинку. Кадри моторошних наслідків – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі

Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди, де відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, з подальшим загорянням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована.

Було врятовано дитину 2013 року народження. Загинула 1 особа та постраждало 15 осіб.

Окрім цього, відбулося влучання у чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Постраждало 3 особи.

Згодом у МВС повідомили, що станом на 11 ранку кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 2, постраждалих – до 20.

Наслідки ворожого удару у Кривому Розі / фото "СВОЇ", ДСНС України

Є влучання у будинок: дивіться відео

Ракетний удар по Кривому Розі: останні новини

  • Зранку 31 липня російські загарбники завдали удару по Кривому Розі та Херсону. На обстріли вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
  • Постраждала жінка з багатоповерхівки у Кривому Розі розповіла, що усвідомила, що трапилось, лише після того, як побачила, що повилітали вікна, а сама вона була в крові.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші кадри із місця трагедії у Кривому Розі.
  • У МВС України заявили, що росіяни поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в навчальний заклад, друга – у житловий будинок. Під завалами, ймовірно, є люди.
  • Спочатку було відомо, що одна людина загинула. Згодом виявилось, що попередньо двоє людей загинуло, 25 травмовано. Серед потерпілих четверо дітей.
  • Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.
  • До речі, вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Автор: Софія Ропан