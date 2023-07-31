На місці кількох поверхів – дірка: страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі

Зранку 31 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Вже з’явились страшні наслідки влучання.

Росіяни вдарили по дев’ятиповерховому житловому будинку. Кадри моторошних наслідків – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі

Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди, де відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, з подальшим загорянням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована.

Було врятовано дитину 2013 року народження. Загинула 1 особа та постраждало 15 осіб.

Окрім цього, відбулося влучання у чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Постраждало 3 особи.

Згодом у МВС повідомили, що станом на 11 ранку кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 2, постраждалих – до 20.

Наслідки ворожого удару у Кривому Розі / фото "СВОЇ", ДСНС України

Є влучання у будинок: дивіться відео

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