На місці кількох поверхів – дірка: страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі
Зранку 31 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Вже з’явились страшні наслідки влучання.
Росіяни вдарили по дев’ятиповерховому житловому будинку. Кадри моторошних наслідків – дивіться у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Цей терор нас не злякає, – Зеленський відреагував на обстріли Кривого Рогу і Херсона
Страшні наслідки влучання в будинок у Кривому Розі
Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди, де відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, з подальшим загорянням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована.
Було врятовано дитину 2013 року народження. Загинула 1 особа та постраждало 15 осіб.
Окрім цього, відбулося влучання у чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Постраждало 3 особи.
Згодом у МВС повідомили, що станом на 11 ранку кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 2, постраждалих – до 20.
Наслідки ворожого удару у Кривому Розі / фото "СВОЇ", ДСНС України
Є влучання у будинок: дивіться відео
Ракетний удар по Кривому Розі: останні новини
- Зранку 31 липня російські загарбники завдали удару по Кривому Розі та Херсону. На обстріли вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
- Постраждала жінка з багатоповерхівки у Кривому Розі розповіла, що усвідомила, що трапилось, лише після того, як побачила, що повилітали вікна, а сама вона була в крові.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші кадри із місця трагедії у Кривому Розі.
- У МВС України заявили, що росіяни поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в навчальний заклад, друга – у житловий будинок. Під завалами, ймовірно, є люди.
- Спочатку було відомо, що одна людина загинула. Згодом виявилось, що попередньо двоє людей загинуло, 25 травмовано. Серед потерпілих четверо дітей.
- Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.
- До речі, вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.