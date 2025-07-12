12 липня, 06:14
У Луцьку внаслідок атаки фактично знищений приватний житловий будинок
У Луцьку внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок. Пошкоджено сусідні оселі та зайнявся автомобіль.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Луцького міського голови Ігоря Поліщука. У Луцьку внаслідок нічної атаки фактично знищено окремий приватний житловий будинок.
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Атака на Луцьк
Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.