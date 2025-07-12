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24 Канал Новини України У Луцьку внаслідок атаки фактично знищений приватний житловий будинок
12 липня, 06:14
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У Луцьку внаслідок атаки фактично знищений приватний житловий будинок

Анастасія Горецька

У Луцьку внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок. Пошкоджено сусідні оселі та зайнявся автомобіль.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Луцького міського голови Ігоря Поліщука. У Луцьку внаслідок нічної атаки фактично знищено окремий приватний житловий будинок. 

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Атака на Луцьк

Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.

 За словами міського голови, станом на зараз немає інформації про загиблих, що, як зазначив мер, є великою вдячністю Богові.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару. Влада обіцяє оперативно надати допомогу постраждалим мешканцям.

До слова, Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування. У Залізничному районі пожежа: горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.

 