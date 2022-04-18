Ворог атакував Львів – є загиблі та поранені: все, що відомо про ракетний обстріл з боку Росії

У Львові та області вранці 18 квітня людей попередили про повітряну тривогу та закликали перейти в укриття. У різних районах міста орієнтовно з 08:30 люди почули вибухи.

Буквально о 08:47 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що попередньо було чутно 4 вибухи. Детальніше про ракетну атаку на Львів читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Ракетні удари по Львову, наступ на Луганщині: основне за 54 день війни

Російські окупанти ракетами обстріляли мирний Львів

Орієнтовно о 10:05 18 квітня Максим Козицький повідомив офіційну інформацію про кількість атак.

За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці (мовиться про 18 квітня – 24 канал) відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу,

– написав Козицький.

Додав також, що об'єкти міста зазнали суттєвих ушкоджень. Зокрема, внаслідок влучань сталися пожежі, які гасили рятувальники. Тоді очільник місцевої ОВА повідомив, що попередньо:

6 загиблих та 8 постраждалих;

серед поранених – одна дитина.

Мер Львова Андрій Садовий о 08:48 повідомив про 5 ракет, проте додав – інформацію ще з'ясовують.

Вже станом на 10:44 очільник міста написав, що одна з ракет поцілила у цивільний об'єкт – шиномонтаж, та пошкодила чи знищила орієнтовно 40 автомобілів.

Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них – 1 дитина,

– розповів Садовий.

Мер додав, що ударна хвиля розбила вікна в готелі поблизу. Там живуть евакуйовані українці.



Російські окупанти знищили чи пошкодили 40 авто / Фото Андрія Садового

Орієнтовно о 11:17 Андрій Садовий під час ефіру каналу "Рада" розповів, що жертви атаки просто прийшли на роботу, і там й загинули.

Згодом під час брифінгу Максим Козицький уточнив, що на станції техобслуговування померли 4 мирних людей.

Кількість жертв у Львові збільшилась

Я говорив із керівником станції техобслуговування – у нього сльози не за майно, яке знищене, а за його працівників,

– пригадав Садовий.

Мер додав, що серед 11 поранених – двоє знаходяться у дуже важкому стані, й наші лікарі роблять все можливе й неможливе для їхнього порятунку.

На жаль, кількість жертв зросла до 7 осіб.

"Попередньо – 11 травмованих, 7 загиблих", – розповів Максим Козицький.

Очільник Львівської обласної державної адміністрації уточнив, що стан травмованої дитини неважкий.

Брифінг мера Львова та військового очільника Львівщини: дивіться відео

Ворог атакував з Каспійського регіону

Станом на 12:30 Максим Козицький розповів, що ворог атакував місто крилатими ракетами повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.

Три ракети вдарили по об'єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об'єкт – це склади, які не використовували,

– повідомив очільник ОВА.

Також додав, що рятувальники уже повністю загасили пожежі та розбирають завали. На жаль, обидва об'єкти зруйновані повністю. Окрім того, кількість постраждалих може бути більшою. За словами Максима Козицького, троє поранених – у важкому стані.

Мер міста додав, що у 8 будинках та в одній зі шкіл Львова повилітали вікна на сходовій клітці.

У Львові немає військових об'єктів

Максим Козицький пояснив, що невідомо, якою була ціль ворога. Ймовірно, це міг бути вокзал. Відомо, що росіяни влучили у складські приміщення, але там не було військових.

Львів зараз – це гуманітарний хаб, де приймають переселенців. Усі військові об'єкти вивели за його межі,

– пояснив мер.

Андрій Садовий закликав припинити ділити міста на безпечні та небезпечні – зараз в Україні кожен населений пункт під загрозою.

"Агресор вчиняє акції геноциду, його ціллю є мирні люди. Кількість жертв в державі – це тисячі людей", – сказав він.

Садовий заявив, що якби усі побачили, що зараз робиться в Маріуполі, то були б шоковані, адже там є тисячі ні в чому невинних людей, яких просто вбили і яких навіть не можна поховати за християнськими канонами.

Тому він знову закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: щойно вони пролунають – необхідно відправлятися до укриття. Це може врятувати життя.

Дивіться також – ракетні удари по Львову / Яка ситуація в містах України: відео