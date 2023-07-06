Чому Росія завдала ракетного удару по Львову: оперативне зведення від Романа Світана

Вночі 6 липня Росія здійснила ракетну атаку на Львівщину. За даними ОВА, внаслідок ракетного удару по Львову загинули чотири людини, ще 34 поранені. Крім того, пошкоджено близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака на Львів

Військовий експерт пояснив, що росіяни останнім часом змінили тактику ракетних ударів й не пускають їх хвилями. Тепер вони здійснюють атаку по 10 ракет.

При цьому до цього активно готуються й прораховують кожний маршрут. Перед цим запускають хвилю "Шахедів", які проходять різними маршрутами. Після цього росіяни його корегують вже для ракет. Відповідно по одному з пропрацьованих маршрутів ракети пробилися до Львова.

У них однозначно була певна ціль й за певним планом намагаються працювати. Саме тому Львів був одним з пунктів в цьому плані,

– повідомив Роман Світан.

"Загинули люди, загинули наші українці. Як мінімум, вони досягнули цілі геноциду", – додав Світан.

Бахмут

Панівна висота південніше Бахмута – це та висота, з якої й сам Бахмут, й Кліщіївка перебувають під вогневим тиском нашої артилерії.

Кліщіївка йде, як бонус, адже росіяни там теж не зможуть перебувати. Навіть непотрібно заходити й вибивати їх звідти, адже вони самі втечуть від декількох потужних ударів артилерії,

– розповів військовий експерт.

"Там ще велике питання, як вони збираються втікати, адже й це зробити неможливо. Як тільки вони з Кліщіївки будуть виходити, то одразу по полях їх будуть знищувати артилерією. Тобто вони зараз в "оперативному котлі", – наголосив Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Макіївка

За словами експерта, ЗСУ, можна сказати, що зачистили Донецьк від російських військових обʼєктів. Для цього вони декілька місяців працювали по військових обʼєктів.

Росіяни з Донецька зробили військовий хаб, адже він поруч з лінією фронту, поруч з Марʼїнкою, поруч з Авдіївкою,

– наголосив Світан.

Він додав, що після того, як ми його зачистили, вони військовим хабом зробили Макіївку. Вона глибше від лінії фронту – за 30 кілометрів, а отже не дістає наша армійська артилерія.

Роман Світан пояснив, що тепер дійшла черга до макіївських складів. Росіяни розклали все по Макіївці – завантажили військовою амуніцією старі ПТУ, школи, підприємства. Звісно, що зараз, як мінімум, ще пару тижнів будемо опрацьовувати Макіївку.

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