Удар ЗСУ по Макіївці: з'явилися супутникові фото до та після атаки

Збройні Сили України завдали удару по окупантах у Макіївці 31 грудня. У мережі показали супутникові знімки наслідків обстрілу.

Супутникові кадри зробила американська компанія Planet Labs. На них можна побачити, до чого привів потужний удар українських захисників по загарбниках.

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Супутникові фото Макіївки

Знімки були зроблені 20 грудня 2022 року та 2 січня 2023 року. На них показано будівлю, де перебували російські війська до та після атаки.

На супутниковому знімку, зробленому 2 січня, видно майже повністю знесену будівлю.

Супутникові знімки Макіївки 20 грудня та 2 січня / фото Planet Labs



Будівля у Макіївці, де були окупанти / фото з твітера

Нагадаємо, що удар стався по профтехучилищу, де були окупанти. Міноборони Росії заявило, що у Макіївці загинули 63 військовослужбовці.

За даними українських військових, насправді ж загинули близько 400 російських загарбників і ще 300 поранено. Наразі остаточна кількість уточнюється.

У Росії серйозні розбірки через удар по Макіївці

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що російське керівництво не може вирішити, скільки людей насправді загинуло у Макіївці. За його словами, зараз там відбуваються доволі серйозні розбірки на рівні Генерального штабу та на рівні Путіна.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по училищу в Макіївці. Унаслідок цього росіяни втратили 10 одиниць техніки.