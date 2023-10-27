На Миколаївщині та Кіровоградщині вибухи: окупанти могли вдарити ракетами Х-59 або "Іскандером"
Росія запустила по Україні ракети. У Миколаївській та Кіровоградській областях пролунали вибухи.
У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Кіровоградської областей. Там чули звуки вибухів.
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Росія могла вдарити ракетами Х-59 чи "Іскандером"
О 14:26 у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Згодом тривога поширилася на Дніпропетровщину та Запоріжжя, Черкащину та Полтавщину.
О 15:27 декілька ракет перебували у Миколаївській області. О 15:32 вони були також у повітряному просторі Кіровоградщини, зокрема над Кропивницьким. Згодом, за даними моніторингових каналів, в обох областях пролунали вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.
О 15:39 – 15:42 у Повітряних силах анонсували відбій по областях.
Вибухи лунали на Дніпропетровщині та Запоріжжі: міг бути "приліт" "Іскандера"
О 15:55 для Запоріжжя та Дніпропетровщини знову виникла ракетна загроза. В обох областях чули звуки вибухів. Ймовірно, окупанти могли завдати удари "Іскандером".
Вночі окупанти вдарили "Шахедами" по південному регіону України: є влучання
- У ніч проти 27 жовтня ворог запустив 6 ударних дронів, 5 з яких були збиті силами ППО. 2 – на Миколаївщині, 3 – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована.
- Також цієї ночі росіяни вдарили ракетами по будівлі пожежної частини міста Ізюм. На жаль, 8 рятувальників постраждали, серед них четверо госпіталізували. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
- За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк противник підшукував нову тактику для дронових атак.