Більшість ракет, які летіли на Одесу, збили над морем: але є влучання й жертва

Російські військові вночі також атакували Одещину. За словами радника ОВА Сергія Братчука, більшість ракет над морем вдалося збити силам ППО повітря.

За словами представника влади, російські загарбники поцілили в один промисловий об'єкт. На жаль, внаслідок цього загинула одна людина.

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Що відомо про атаку Одещини

Також ситуацію прокоментувала під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що впродовж ночі та вечора попереднього дня росіяни вивели ракетоносій надводного типу, завдали удару та завели його назад у пункт базування.

Потужну атаку зафіксували надвечір по Одесі. За словами речниці, більшість ракет вдалося збити над Чорним морем. Підсумки щодо кількості ворожих цілей усе ще підбивають.

Ворог поцілив в об'єкт промисловості. На жаль, одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень. Мовиться про охоронців, які працювали на об'єкті. За словами Гуменюк, це були цивільні люди.

Атака відбувалася пізно ввечері, вже робочий день був закінчений, тому тільки та зміна, яка була на місці, постраждала,

– додала вона.



Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото телеграму "Одеса. Офіційно"



Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото телеграму "Одеса. Офіційно"

Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни намагаються тероризувати тилові регіони. Ворог таким чином нагадує Одесі, що вона у нього в пріоритеті. Власне, приліт зафіксували фактично на околицях міста.

Наталія Гуменюк також пояснила, чому росіяни активніше завдають ракетних ударів. На це є кілька причин.

Потужна підтримка західних партнерів їх, звісно, дратує. Те, що всім відомо про постачання нам систем ППО, з допомогою яких ми намагаємося захиститися. Ворог намагається нас випробовувати. І намагається навіть виснажити цю посилену систему ППО. Зокрема, і виснажити той весь ресурс, яким ми володіємо,

– зазначила вона.

Крім того, речниця додала, що окупантів дратує той факт, що ми справлялися з ракетами та демонстрували досить непоганий результат зі збиття. Крім того, відсутність перемог на полі бою традиційно демонструється терором з допомогою ракет по тилових регіонах.

Нагадаємо, що близько 22:00 17 травня росіяни атакували Одещину. Область буквально здригалася від гучних вибухів.