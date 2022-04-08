Ракетний удар по Одещині пошкодив об'єкти інфраструктури

Уночі проти 8 квітня російські окупанти атакували Одеську область з моря. Ворог здійснив ракетний удар й пошкодив об'єкти інфраструктури.

У мерії Одеси повідомили, що отримали таку інформацію від Оперативного командування "Південь". Інших подробиць про ворожий удар наразі не повідомляли.

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Не публікуйте інформацію про атаку та її наслідки

"Нагадуємо про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації. Довіряйте достовірним джерелам і не допомагайте ворогу", – мовиться у повідомленні.

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Напередодні окупанти вкотре намагалися атакувати Одещину – випустили російську ракету морського базування "Калібр". Втім, ЗСУ збили її у районі обласного центру. На жаль, перед цим ворогу вдалося знищити резервуари з пальним та пошкодити господарські будівлі.

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