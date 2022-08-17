Величезні вирви й зруйновані бази відпочинку: фото й відео з обстріляної росіянами Затоки

Вночі проти 17 серпня окупанти завдали ракетного удару по Затоці Одеської області. У мережі показали жахливі наслідки.

Внаслідок влучання ракет в одному з курортів Одеси виникло руйнування та загорання будівель. Майже 5 годин рятувальники ліквідовували наслідки на місці події.

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Як виглядає Одеська область після ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по селищу Затока в Білгород-Дністровському районі зруйновано 7 будівель бази відпочинку та пошкоджено 15 будинків дачного типу.

За попередньою інформацією, постраждало 4 особи, яких в стані середньої тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів.

До речі, удар було завдано 2 ракетами типу Х-22 з літаків Ту-22 з акваторії Чорного моря.

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Які наслідки ракетних ударів на Одещині / фото ДСНС України

Які регіони постраждали від ударів окупантів

З 22 години 16 серпня до ранку у Харкові 5 разів лунали сирени повітряної тривоги. Уночі 17 серпня обстріли також не оминули регіон.

В ОВА повідомили, що цього разу по Харкову та його околицях загарбники випустили 5 ракет з боку Бєлгорода. Це трапилося о 4:30 – 5:00. "Приліт" зафіксували у Слобідському районі Харкова. Інформації про поранених немає.

Постраждали також населені пункти області. У Чугуївському районі було знищене фермерське господарство. На Золочівщині та Богодухівщині постраждало приватне майно – будинки, гаражі, машини.

Крім того, на Золочівщині є поранений – 22-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Зараз він у лікарні.

Також російські окупанти 16 серпня обстріляли Торецьк з артилерії. Ворожий вогонь влучив у приватний будинок. На момент обстрілу в будинку перебувала сім'я з 3 людей. Усі вони зазнали поранень, зокрема й 6-річна дитина.

росіяни обстріляли у Миколаєві ще один ВНЗ – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Лише кілька днів тому мер міста доводив, що там немає ніякої військової бази.

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