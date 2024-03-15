"Побачила, як на мене летить стеля": очевидці поділилися відчуттям під час удару по Одесі

Одесити пережили черговий ракетний удар з боку Росії 15 березня. Свідки показують наслідки атаки та розповідають про те, що відчували в момент обстрілу.

Під час ракетного удару по Одесі місцевий парамедик рятував поранених, попри небезпеку. Чоловік їхав допомагати й раптом, як він розповідає, став свідком вибуху. Незабаром він вже надавав першу допомогу пораненому, не думаючи про другий вибух.

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Обстріл Одеси

Жінка літнього віку, Юлія Іванівна, описує свій досвід так: "Вибух скинув мене на підлогу, і я не могла зрозуміти, що відбувається. Потім я побачила, як летить стеля і люстра".

Літня жінка розповідає про атаку на Одесу: дивіться відео "Радіо Свободи"

Вона зізнається, що не ховалася під час тривоги, бо не очікувала, що вибух станеться так близько до її дому.

...Нормально, я ж не на першому прильоті, просто перший раз над головою відбувається вибух. А так, в принципі, нормально. Або я не був би парамедиком,

– каже чоловік.

Свідки атаки діляться своїми історіями, які відображають силу духу та волю до життя. Вони розповідають про моменти, коли смерть була настільки близько, що кожна секунда здавалася вічністю.

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Ці розповіді не лише демонструють жахи війни, але й засвідчують важливість солідарності та взаємодопомоги в найскладніші часи. Вони нагадують нам про цінність кожного життя та про те, що мужність може проявлятися в найнесподіваніших обставинах.

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В той час, як військові дії та агресія з боку Росії тривають, мирні жителі продовжують відчувати наслідки цього. Їхні історії – це свідчення не лише страждань, але й непереможної волі до життя, яка підтримує їх у ці темні часи.

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