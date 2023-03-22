Росіяни шукали, звідки летіли БпЛА на Джанкой, – полковник ЗСУ про удар по Одесі

Ввечері 21 березня окупанти підступно атакували ракетами інфраструктуру Одещини. Серйозних руйнувань не відбулося, але так росіяни спробували помститися за нещодавню "бавовну" в Джанкої.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що Україна досі потребує більшої кількості систем ППО, аби ефективно відпрацьовувати по дронах та ракетах, якими Росія тероризує наші міста.

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Військовий експерт повідомив, що, найімовірніше, Одеську область атакували ракетами Х-59 з телеуправлінням. Фіксувався зліт двох літаків Су-35, вони випустили чотири ракети, дві з яких збили системи ППО. Одна ракета влучила в монастир московського патріархату.

Ці ракети мають телерадіолокаційне наведення, пілот може управляти ракетою, бачить куди вона йде. Їх розробили ще в Радянському Союзі, це дозвукова ракета, що має маршовий двигун. Відхилення ракети мають невелике – 2 – 3 метри.

Бойова частина від 150 до 300 кілограмів залежно від модифікації. Тому це небезпечна ракета, її важко збивати,

– додав мовець.

Відповідь на вибухи в Джанкої

Попри те, що збити такі ракети нелегко, сили протиповітряної оборони намагаються це зробити. Світан припустив, що над забиттям працюють нові системи ППО, які Україна отримала від партнерів.

Певно, це була відповідь на удари в Джанкої. Росіяни думають, що ті безпілотники, які йшли над Кримом злітали з аеродрому "Шкільний" під Одесою. Намагалися покарати аеродром за такі дії, але атака була відбита і в принципі великих проблем саме ця атака не завдала,

– наголосив полковник.

Світан розповів деталі атак 21 – 22 березня: дивитись відео

Атака "Шахідами"

Паралельно удару на Одещині Україну атакували дрони-камікадзе. Загалом було запущено 21 "Шахід", у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що збили 16 безпілотників. Атака відбувалася з Брянської області.

Світан акцентував, що "Шахіди" можуть іти на малій висоті з невеликою швидкістю, з Брянської області їх могли запускати вздовж річок або трас. Ця атака була масштабна, з обходом тих місць, де, імовірно, в Україні стоять зенітно-ракетні комплекси або оперативні бригади.

Росіяни промацують нашу оборону. Вони розуміють, що Київ оточений хорошою системою ППО і уже намагаються її обійти, проходять полями,

– зауважив військовий.

Росіяни намагаються вийти на об'єкти, які ще не захищені системами протиповітряної оборони, адже в Україні досі не вистачає зенітно-ракетних комплексів, аби захистити всю територію.

Україні потрібно більше систем ППО

Світан наголосив, що збиття "Шахідів" цієї ночі становило 75 відсотків. Українським силам оборони потрібно більше ППО для збільшення ефективності захисту.

Чекаємо, мають підійти ізраїльські системи сповіщення, дуже гарні. Набагато простіше буде працювати по такого типу цілях,

– повідомив Світан.

Він наголосив, що необхідно збільшувати кількість оперативно-тактичних груп та зенітно-ракетних комплексів, які працюють по дронах-камікадзе або будь-якому безпілотнику. Також Україна потребує більшої кількості зенітних самохідних установок Gepard.

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