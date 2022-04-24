Ракетний удар по Одесі: у зруйнованій багатоповерхівці продовжують ліквідовувати наслідки

В Одесі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку. На місці працюють слідчі, які вивчають рештки ворожого боєприпасу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух практично знищив квартири на трьох поверхах однієї з секцій – з другого до третього. Пошкодження отримали навіть квартири на 11 поверсі.

Увага Російська ракета вбила одеситку Валерію Глодан та її 3-місячне немовля

Що розповідають очевидці удару

Я телевізор дивився. Раптом почув сильний свист, а потім вогонь у вікнах. Їх вирвало разом із склопакетами. Я вискочив із квартири, сусідка з дитиною теж вискочили. Поки спускалися – на стінах кров бачили. Напевно, люди порізані уламками втекли, а внизу — жах, машини вигоріли, жінки кричать,

– пригадав мешканець будинку Олександр

Із деякими мешканцями будинку досі намагаються вийти на зв'язок. Рятувальники почали дозволяти потроху мешканцям заходити в будинок, щоб забрати вцілілі речі.

Будівлю відновлять

Фахівці будівельної академії за попереднім візуальним висновком повідомляють, що будівлю можна відновити. У другій половині дня співробітники приїдуть на об'єкт, щоб оглянути.

Наслідки авіаудару по багатоповерхівці в Одесі / Фото "Думская", Суспільне

Головне про удар по Одесі

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо, що ворог випустив 7 ракет з території Каспійського моря. З них 2 – вдалося збити.

Російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 8 людей. Ще 18 – постраждали.

Серед загиблих одеситка Валерія Глодан, а також її мама та 3-місячна донечка. Чоловік жінки вижив, бо у момент авіаудару вийшов в магазин.

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