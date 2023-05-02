Внаслідок обстрілу Павлограда постраждали 5 дівчаток: в якому вони зараз стані

Вночі 1 травня російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є багато постраждалих, серед яких – 5 дівчаток.

Наразі дівчатка перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих дівчаток у Павлограді

За словами Лисака, внаслідок ракетних ударів у Павлограді постраждало 5 дівчаток віком від 8 до 16 років. Наразі всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні, але їхнім життям нічого не загрожує.

У двох дівчаток різані рани, а три сестрички – 8, 12, 14 років – отруїлись продуктами горіння,

– зазначив глава регіону.

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