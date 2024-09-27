Ракетний удар по поліції у Кривому Розі: є щонайменше 4 постраждалих

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ворог обстріляв Кривий Ріг.

Відомо, що Росія 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Там є постраждалі, під завалами можуть бути люди.

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Є постраждалі

Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Станом на 11.00 відомо, що постраждали 4 людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди.

Тривають аварійно-пошукові роботи, – пояснили в ДСНС.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про одного із постраждалих. Госпіталізували 45-річного чоловіка. Його стан – середньої тяжкості.

Доля ще 4 людей невідома.

Вранці 27 вересня окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Вдарили по адмінбудівлі. Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто під ударом перебуває цивільна інфраструктура.

У Нікополі 21 вересня російські загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, у якій перебували люди. На жаль, є загиблі та постраждалі. Внаслідок цього обстрілу загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також поранень зазнали двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.