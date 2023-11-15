Удар по житлових кварталах Селидового: що відомо про нічну ракетну атаку

Опівночі росіяни обстріляли місто Селидове на Донеччині. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих, їхня кількість може зрости.

Уночі ворог бив по житлових районах Селидового. Що відомо про черговий злочин росіян проти цивільного населення, передає 24 Канал.

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Чим атакували Селидове

У ніч проти 15 листопада для Донеччини оголосили небезпеку застосування балістики. Під час тривоги росіяни запустили по місту Селидове 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300.

: Ракети СЗ0О мають велику швидкість. До цілі долітають – за 32 – 42 секунд.

Вранці стало відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого зруйновані десятки багатоповерхівок і приватних будинків.

Кількість постраждалих може зрости

За даними Донецької обласної прокуратури, пошкодження зазнали або були вщент зруйновані 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарська споруда.

У 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, серед яких дитина 2012 року народження. Тілесні ушкодження отримали 82-річна жінка та чоловік 56 років. 85-річна матір чоловіка загинула. Її тіло дістали з-під завалів.

Ще одна місцева мешканка 50 років зазнала контузії – її госпіталізували у середньому стані тяжкості.

За словами представниці ДСНС, розбір завалів чотириповерхового будинку ще тривають. Під завалами перебувають ще три особи, а тому кількість поранених і загиблих може зрости.

Одна із мешканок зруйнованої будівлі Вероніка розповіла, що вона жила у Павлограді. Після того, як вона втратила там домівку через обстріли, то переїхала до Селидового, однак і тут росіяни зруйнували її будинок. Ситуація навіть гірша, ніж була минулого разу, зазначила жінка.

Прокуратура почала розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури почалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Наслідки обстрілу Селидового / Фото 24 Канал