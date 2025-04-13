І це після візиту Віткоффа у Москву, – РНБО про ракетний удар Росії по цивільних у Сумах

У Вербну неділю, вранці 13 квітня, росіяни здійснили терористичну атаку на Суми. Внаслідок ракетного удару загинули багато людей. У РНБО вже відреагували.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що Росія вдарила по цивільному населенню Сум після візиту спецпосланця Трампа до Москви. Про це повідомляє 24 Канал.

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ЦПД про удар Росії по Сумах 13 квітня

Керівник ЦПД наголосив, терористи навмисно вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю, щоб було багато жертв.

І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмітрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних,

– констатував Андрій Коваленко.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар об 11:35 заявив, що вже відомо про 20 загиблих.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії по Сумах. Вічна пам'ять!

Зауважимо, спецпосланець Трампа на Близькому Сході відвідав країну-агресорку 11 квітня. Переговори Віктоффа з Путіним щодо війни Росії проти України тривали понад 4 години.