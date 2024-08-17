Люди бігли рятувати авто і боялися повторних вибухів: все, що відомо про ракетний удар по Сумах

Вранці окупанти вдарили ракетою по центру Сум. Є руйнування та постраждалі.

Вночі російські загарбники обстріляли Україну дронами. Крім того, ворог завдав ракетного удару по місту Суми.

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Як все починалося

Ще з 22:00 16 серпня на Сумщині була оголошена повітряна тривога. Спершу над регіоном існувала загроза ударних дронів та КАБів. Вже уночі біля 02:00 моніторингові канали повідомили про пуск кервованої ракети у бік Сум. Незабаром почали з'являтися сповіщення про вибухи у місті.

О 2:11 на Сумщині оголосили відбій. Втім, вже о 03:25 там знову оголосили тривогу. О 06:04 у Сумах пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили попросили жителів міста терміново сховатися в укриттях.

Чим вдарив ворог по Сумах

Перший удар по Сумах ворог завдав керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ранковому звіті Повітряні сили розповіли, що вдруге по місту прилетіла крилата ракета "Іскандер-К", яку противник запустив з Воронезької області.

Окупанти вдарили по автостоянці

"Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування. Одна ракета "Іскандер" без уточнення типу коштує Росії 3 мільйони доларів. Бойова частина становить близько 500 кілограмів, а дальність ураження 500 – 600 кілометрів. У разі влучання ці ракети завдають шкоди в радіусі 60 метрів.

За кілька хвилин після ранкового вибуху начальник МВА Олексій Дрозденко повідомив, що є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон та горить велика кількість автівок. Також зазначалося про одного постраждалого.

В ОВА додали, що окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі.

Був прильот по комунальному підприємству "Паркінг", де стояли автомобілі. Дуже багато автомобілів згоріло. Працівники ДСНС дуже швидко приїхали і практично заходили у вогонь і заливали пожежу. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади,

– розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

Жителі проспекту Свободи поділилися своїми враженнями від того, що сталося.

"Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів", – розказав один зі свідків удару.

Є постраждалі та руйнування

Тим часом у Сумській міській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни.

Там уточнили, що ракета противника вдарила в автостоянку, внаслідок чого пошкоджено будівлю торгівельного центру, 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 15 транспортних засобів, які перебували на автостоянці.

Крім того, за медичною допомогою звернулися двоє цивільних.

Наслідки удару по Сумах / Фото прокуратура, поліція, ДСНС, Суспільне

Зверніть увагу! О 09:00 в укритті школи №6 мешканці, чиє житло пошкоджене, зможуть подати заявку. Оперативний штаб розгорнутий біля будинку на проспекті Свободи 14/1

Працюють представники благодійних та міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою. ГО "Добробат" та "Проліска" допомагають з пошкодженими вікнами.

Станом на 11:00 до штабу вже звернулося 53 людини, де оформили необхідні документи на обстеження пошкодженого майна, щоб отримати компенсацію.