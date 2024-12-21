Єменські хусити вдарили ракетою по Тель-Авіву в Ізраїлі: відомо про постраждалих
У суботу, 21 грудня, хусити з Ємену завдали ракетного удару по Тель-Авіву, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 14 осіб. Серед них також немовля.
Ізраїльські системи ППО не змогли перехопити ракету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Які наслідки атаки по Тель-Авіву
За даними ізраїльських військових, ракету 21 грудня не вдалося перехопити, і вона влучила в один із районів міста. Медики надали допомогу постраждалим, які отримали легкі осколкові поранення. Декілька осіб були госпіталізовані. Поліція підтвердила факт падіння ракети в міській зоні Тель-Авіва.
За словами Astra, Ізраїльські ЗМІ також повідомляють, що однією з постраждалих є чотирирічна дівчинка.
Дивіться відео ймовірного моменту удару по Тель-Авіву
Момент удару хуситів по Тель-Авіву: дивіться відео
19 грудня Ізраїль здійснив авіаудари по портах та енергетичній інфраструктурі, що знаходяться під контролем хуситів у Ємені. Тель-Авів також попередив про можливість нових атак проти угруповання у відповідь на загрози.
Нагадаємо, Ізраїль завдав потужних авіаударів по об'єктах у Сирії. Під удар потрапила серія військових об'єктів у Тартусі та провінції Латакія. Зокрема постраждали військові об'єкти Росії. Це була наймасштабніша атака по прибережній Сирії з 2012 року.