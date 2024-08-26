Відповідальний за удар по Вінниці: командира човна "Краснодар" ліквідувало ГУР, – ЗМІ

Станіслава Ржицького вбили торік. Він командував на Чорному морі підводним човном "Краснодар", з якого завдали ракетного удару по Вінниці у 2022 році. Джерела NV указують, що за операцією може стояти ГУР.

Окупанта ліквідували під час його пробіжки. Це сталося в Краснодарі 10 липня 2023 року.

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Чому до ліквідації Ржицького може бути причетне ГУР

Станіслав Ржицький працював заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Але, звісно ж, поплатився не за це, а за своє минуле. Він командував підводним човном "Алроса", а після її відправки на модернізацію був призначений командиром "Краснодару".

Ці підводні човни здатні нести крилаті ракети типу "Калібр" – і Ржицький віддавав накази гатити з них по мирних українських містах.

Українські посадовці ніколи офіційно не заявляли про причетність ГУР чи інших спецслужб країни до ліквідації російського військового злочинця, яким, безумовно, був Ржицький. Проте джерела NV вказують, що за подіями в краснодарському парку стоїть саме воєнна розвідка. І її фахівці відзначились не лише в цій таємній операції,

– ідеться в матеріалі.

Мова про те, що перед ліквідацією Ржицького було підірвано іншого злочинця – Володимира Єпіфанова, помічника "віцепрем'єра" окупованої Запорізької області.

"Колаборант та два пасажири легкової автівки як мінімум отримали серйозні опіки. Подальша доля Єпіфанова невідома", – зауважили медійники.

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Хто саме з ГУР міг застрелити Ржицького

NV поговорили на умовах анонімності з офіцером ГУР із позивним "Харциз". І припустили, що він може бути причетним до подібних операцій, адже працює в департаменті спеціальних активних заходів ГУР.

Офіцер утримався від коментарів, але повідомив: його підрозділ таємно діє на окупованих територіях України та в самій Росії. Якщо конкретніше – бійці шукають людей, які були би згодні співпрацювати з ГУР "з різних питань".

Можна сказати, що це такий умовний "партизанський рух", який побудований вертикально. Тобто кожен агент не знає іншого, але загалом вони виконують наші завдання – і розвідувальні, і бойові,

– розповів "Харциз".