Більшість постраждалих у Вінниці проігнорувала сигнал повітряної тривоги, – МВС

Під час повітряної тривоги у Вінниці 14 липня по центру міста було завдано ракетного удару. Внаслідок цього загинуло щонайменше 23 людини.

Чимала кількість загиблих пояснюється тим, що під час повітряної тривоги у Вінниці люди залишалися на вулицях, а не пішли до укриттів. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Більшість людей, які постраждали, в цей момент перебували на вулиці. На жаль, люди не відреагували на сигнал повітряної тривоги, яка почалась за 20 хвилин до трагедії", – заявив Денис Монастирський.

Повітряна тривога у Вінниці було оголошена о 10:13. А вже о 10:46 міська влада офіційно підтвердила, що у місті пролунали вибухи.

Станом на 8:30 п'ятниці, 15 липня, рятувальники повідомили, що внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 людини, в тому числі 3 дитини. За медичною допомогою звернулися 117 осіб. 71 людину госпіталізували, серед яких троє дітей. Залишаються зниклими 18 осіб.

За даними міністра внутрішніх справ, через ракетний удар було пошкоджено близько 40 будівель у місті. У деяких було лише вибито вікна, але є й такі, які зазнали значних руйнувань.

Також згоріло близько 40 автомобілів, адже ракетний удар припав по парковці. Один з автомобілів вибуховою хвилею віднесло в будинок, де його і знайшли серед завалів.

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