Ракетний удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, рятувальники шукають зниклу людину

Вороги вдарили по Дніпру ракетами 15 липня: поцілили по Південному машинобудівному заводу. Пожежу на підприємстві гасили протягом 38 годин. Одну людину, що була на "Южмаші", досі не знайшли.

Про наслідки масштабного ракетного обстрілу "Южмашу" розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Над тим, аби приборкати полум'я, працювали 90 рятувальників.

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Одна людина зникла під час удару по підприємству

Одна людина, яка перебувала на підприємстві під час ракетного удару, безвісти зникла. Зараз рятувальники ведуть пошук.

Жертвами злочинних дій росіян 15 липня стали троє людей. Ще 16 – дістали поранення і звернулись по допомогу медиків. В лікарнях досі залишаються 7 потерпілих.

Окупанти говорили про витік небезпечної речовини на "Южмаші"

Одразу після удару окупанти поширювали фейкову інформацію – начебто на "Южмаші" стався витік небезпечної речовини гептилу. Це – компонент ракетного палива, який становить велику загрозу для людей. Проте очільник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан запевнив, що жодного витоку не було. Керівництво області та міста заздалегідь утилізувало гептил.

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Що відомо про ракетний обстріл Дніпра 15 липня: коротко

Удар стався ввечері 15 липня – під час масової повітряної тривоги. У місті почули одразу кілька вибухів і побачили великі стовпи диму.

Голова ОВА Валентин Резніченко розповів, що вороги вдарили по промисловому підприємству та вулиці, що поруч з ним.

В облраді наголосили, що удар призвів до масштабних руйнувань.

Згоріли 2 автомобілі, ще з десяток отримали ушкодження.

Дивіться відео про удар росіян по Дніпру: