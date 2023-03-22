Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: все, що відомо

Росія продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки українців. Цього разу від влучання ворожої ракети постраждали мешканці багатоповерхівки у Запоріжжі.

24 Канал зібрав усю важливу інформацію про ракетний удар по Запоріжжю. Що відомо про наслідки атаки та постраждалих – читайте далі.

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Де зафіксували влучання ракет

Близько 11:20 жителі Запоріжжя повідомили про перші вибухи, а місцева влада закликала негайно прямувати в укриття. Вже об 11:51 глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстрілюють житлові будинки та острів Хортиця.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Він також опублікував моторошне відео наслідків попадання ракети окупантів.

Наслідки влучання ворожої ракети: відео

Водночас у Запорізькій ОВА зазначили, що в житлову 9-поверхівку на вулиці Козачій влучили дві ракети ворога.

Що відомо про наслідки

У ДСНС повідомили, що в результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків. Станом на 14:00 на місцях працюють усі екстрені та профільні служби міста.

Російська ракета влучила у багатоповерхівку / Фото ДСНС

Рятувальники проводять рятувально-пошукові роботи. Водночас вогнеборці працюють за іншою адресою, де внаслідок атаки сталося загоряння даху станції технічного обслуговування на загальній площі 20 квадратних метрів.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми.

Наслідки обстрілу / Фото Анатолій Куртєв

Станом на 13:34 відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей – 7 та 9 років). Крім того, 11 дорослих госпіталізували (з них 4 перебувають у важкому стані, 7 – у середньому). Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

О 14:00 стало відомо, що одна постраждала людина загинула. Зараз у лікарнях перебувають 25 людей.

Згодом "Суспільне Запоріжжя" повідомили, що з пошкодженої росіянами багатоповерхівки рятувальники вивели чоловіка та жінку похилого віку. Наразі з ними працюють психологи ДСНС.

З будинку вивели пенсіонерів: дивіться відео

Вже о 16:42 у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 34 осіб: госпіталізовані 29, з них – 3 дітей.

Рятувальники евакуйовують жителів багатоповерхівки: дивіться відео

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зі звірячою жорстокістю обстріляла Запоріжжя.

Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Він закликав до ще більшої єдності й рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.

Момент влучання ворожої ракети: відео

Російська ракета застрягла на даху будинку

Після обстрілу у місцевих телеграм-каналах оприлюднили моторошний кадр. На ньому видно, що одна з ракет застрягла у будинку та не розірвалась.



Ракета застрягла у будинку в Запоріжжі / Фото місцеві телеграм-канали

Очільник ЗОВА Юрій Малашко підтвердив цю інформацію. За його словами, з цим розбиратимуться спеціалісти.

Він уточнив, що Росія завдала удару шістьма ракетами. Малашко припустив, що кількість постраждалих може збільшитися, адже в будинку перебували люди. Який тип ракети використала Росія для атаки – наразі не відомо.

Станом на 14:30 стало відомо, що у сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити проблему.

Однак згодом в АТ "Запоріжгаз" спростували інформацію про витік газу. Речниця установи Наталя Гринь зазначила, що наразі припинений розподіл газу до поновного обстеження системи багатоповерхівок.

Прокурори відкрили кримінальне провадження

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 березня 2023 року близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали понад 20 людей, серед них – 3 дітлахів.

В Офісі Генпрокурора додають, що одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста.

На місці події працюють співробітники екстрено-рятувальних служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин Росії.

Прокурори фіксують злочини окупантів / Офіс Генпрокурора