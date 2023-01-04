Після атаки росіян у Запоріжжі пошкоджені 8 будинків та дитсадок: постраждалих стало більше

Увечері 3 грудня російські загарбники запустили ракети по Запорізькій області. Одна з ворожих цілей влучила в околиці центрального міста регіону, де розташовувались об'єкти цивільної інфраструктури.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв розповів про наслідки ворожого обстрілу.

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Окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя

За його інформацією, внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах.

Раніше повідомлялося про одну поранену людину. Тепер відомо про ще одну постраждалу людину: жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.

Поблизу будинків утворилася величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі.

Повна інформація про наслідки атаки на цей час ще встановлюється. Співробітники районної адміністрації працюють на місцях ще з ночі, а комунальники – з самого ранку,

– зазначає Куртєв.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури.

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Анатолій Куртєв також зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог обороняється. Минулої доби окупанти обстрілювали позиції наших військ вздовж усієї лінії фронту. Також учора ворог не припиняв обстрілів цивільної інфраструктури Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Разом з тим, російська армія продовжує зазнавати втрат у Запорізькій області. За даними Генштабу, 2 січня в районах Токмаку, Мелітополя, Бердянська, Поліг та Василівки було знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць ворожої техніки, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 окупантів.

За словами Куртєва, у багатьох будинках внаслідок прильоту повилітали вікна. Якщо у вас також, – то повідомляйте про це за номером 15-18 за допомогою стаціонарного телефона. Або ж дзвоніть за мобільними номерами:+38 (061) 787-15-80;+38 (050) 414-15-80;+38 (067) 656-15-80.