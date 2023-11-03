Росіяни вдарили ракетою по Зарічному на Запоріжжі: відомо про 11 поранених
Джерело:Комишуваська селищна рада Запоріжжя
Вранці 3 листопада росіяни обстріляли селище Зарічне, що на Запоріжжі. Ракетний удар зруйнував кілька будинків, з десяток місцевих зазнали поранень.
Російська армія вкотре обстріляла Запоріжжя. Під ворожим вогнем опинилася Комишуваська громада, передає 24 Канал.
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Кілька житлових будинків зруйновані вщент
Так, вранці о 10:14 ворог завдав ракетного удару по селищу Зарічне. Унаслідок удару пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки. Декілька помешкань зруйновані.
Поранень різного ступеню тяжкості зазнали 11 мирних жителів селища. Їм надають необхідну медичну допомогу. Тим часом власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.
Наслідки ракетного удару по Зарічному / Фото Комишуваська громада
Ракетні обстріли України: останні новини
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