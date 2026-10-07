Росія вбила ракетою трьох однорічок у Прилуках, – Зеленський висловився про цинічний удар ворога

Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині, влучивши у житлову п'ятиповерхівку та повністю зруйнувавши два під'їзди. На цей час відомо про 18 загиблих, серед яких четверо дітей, а також десятки поранених цивільних мешканців.

Про терористичний удар висловився Володимир Зеленський.

Як глава держави прокоментував обстріл Прилук?

Серед жертв обстрілу – четверо дітей: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по року, та восьмирічний Максим.

Президент України наголосив, що цей удар є свідомим вибором терору з боку Москви проти звичайних міст і цивільного населення.

Це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли,

– підкреслив глава держави.

У Прилуках триває пошуково-рятувальна операція: дивіться відео

Що відомо про загиблих внаслідок удару?

Як повідомляє Суспільне з посиланням на куму родини Ларису Галич, на жаль, у Прилуках 7 жовтня загинула ціла родина: 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Її онука Ольга вижила. Вони всі разом мешкали на п'ятому поверсі будинку, у який влучила російська ракета.

За словами жінки, бабуся доглядала найменшого онука вдома, а мати працювала у місцевому кіоску, аби прогодувати родину. Чоловік Катерини на момент обстрілу перебував на заробітках за кордоном і після звістки про трагедію терміново вирушив додому.

У момент удару в квартирі також перебувала старша донька Ольга, якій вдалося вижити завдяки тому, що вона перебувала в кімнаті, яка виходить у двір. Дівчину з-під завалів забрали родичі.

Згідно з даними начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, російські війська випустили по Прилуках шість крилатих ракет, попередньо типу Х-101. Руйнувань зазнали не лише п'ятиповерхівка, а й інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, місцеве підприємство та автомобілі.

На місці трагедії триває масштабна рятувальна операція, до якої залучені всі оперативні служби. Рятувальникам уже вдалося деблокувати з-під уламків 15 людей, серед яких одна дитина, однак частина мешканців досі не виходить на зв'язок. У Прилуках оголосили триденну жалобу 7, 8 та 9 жовтня в пам'ять про загиблих мешканців міста.