Ракетно-бомбові удари, спроби висадки десанту: у ЗСУ розповіли, як минула ніч на 1 березня

Українські захисники вже шосту добу відбивають навалу російського агресора. У ЗСУ розповіли, як минула ніч на 1 березня.

Від початку доби окупанти перегруповували війська та наносили ракетно-бомбові удари з повітря. Були спроби висадки тактичних десантів.

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Напади диверсантів

Ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Наприклад, у передмісті Чернігова помітили появу окремих ДРГ противника. Вони з броньованою технікою намагались прорватись у місто, але українські військові їх знищили.

На Сіверщині тривають оборонні бої, щоб не пустили росіян до столиці з північно-східного напрямку.

ЗСУ обороняються на зайнятих рубежах

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗСУ, за підтримки авіації та артилерії, ведуть оборонні бої на зайнятих рубежах.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ знищують росіян та військову техніку.

Захист Києва

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури. Окупантів не підпускають до передмість столиці.

ДРГ противника нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму ЗСУ, нацгвардії та поліції. Ворог підло намагається проникнути до Києва через бойові порядки наших військ. Українські бійці знищують диверсантів.

Росіяни йдуть в полон цілими підрозділами

Зауважимо, що стійка оборона наших військ знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Вже зафіксовані випадки дезертирства. Ба більше, росіяни здаються в полон цілими підрозділами.

Повітряні сили тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора.

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