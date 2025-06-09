Росія вивела в Чорне море кораблі з "Калібрами": який можливий загальний залп

В Чорному морі фіксують російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати до 16 ракет.

Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Дивіться також ВПК Росії тільки розганяється: Рютте сказав, скільки зброї виробляє агресорка

Яка ситуація у Чорному морі

У Чорному морі ввечері 9 червня зафіксовано активізацію російських кораблів.

Відтак, повідомляється, що в акваторію Чорного моря виведено 2 ракетоносії із загальним сумарним залпом до 16 крилатих ракет "Калібр".

Вказується, що така активність здійснюється, ймовірно, з метою розосередження флоту.

До слова, за даними моніторів, в акваторію Чорного моря виведено 2 додаткових фрегати "Адмірал Макаров/Ессен".

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

До слова, росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили ударні БпЛА типу "Шахед" по українських містах.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре тероризував Україну. Так, у ніч проти 9 червня противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу. Станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу ворога.