Росія вивела в Чорне море кораблі з "Калібрами": який можливий загальний залп
- У Чорному морі зафіксовано активізацію російських кораблів.
- Монітори пишуть, що в акваторію Чорного моря виведено 2 ракетоносії із загальним сумарним залпом до 16 крилатих ракет "Калібр".
В Чорному морі фіксують російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати до 16 ракет.
Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.
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Яка ситуація у Чорному морі
У Чорному морі ввечері 9 червня зафіксовано активізацію російських кораблів.
Відтак, повідомляється, що в акваторію Чорного моря виведено 2 ракетоносії із загальним сумарним залпом до 16 крилатих ракет "Калібр".
Вказується, що така активність здійснюється, ймовірно, з метою розосередження флоту.
До слова, за даними моніторів, в акваторію Чорного моря виведено 2 додаткових фрегати "Адмірал Макаров/Ессен".
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До слова, росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили ударні БпЛА типу "Шахед" по українських містах.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре тероризував Україну. Так, у ніч проти 9 червня противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу. Станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу ворога.