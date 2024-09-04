У Чорному й Середземному морях є носії "Калібрів": який загальний залп ракет

4 вересня 2024, 07:36
Читать новость на русском
Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Військово-Морські сили Збройних Сил України

Станом на ранок середи, 4 вересня, російська окупаційна армія вивела у Чорне море корабель, який є носієм "Калібрів". Також і в Середземному морі фіксують ворожий корабель, який є носієм таких крилатих ракет.

Відповідну інформацію оприлюднили у Військово-Морських силах ЗСУ. Там також повідомили деталі щодо загального залпу цих ракет.

Дивіться також Пошкоджені будинки й пожежі: перші кадри з наслідками ракетної атаки у Львові

Скільки "Калібрів" зараз у морі

За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку:

  • в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Зазначимо, що у Військово-морських силах зазначили, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Там також додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
     