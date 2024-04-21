У ВМС пояснили, навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі

Росія намагається поширювати свою військову присутність не лише в Україні, але й в інших регіонах. Цим пояснюється наявність ворожих кораблів у Середземному морі, у тому числі ракетоносіїв.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ракетоносії Росії в Середземному морі

Не слід забувати, що там теж досить непроста геополітична ситуація. Не слід забувати, що Росія вбачає геополітичних конкурентів не тільки в Україні, Тому, вони звісно, намагаються розповсюджувати свою військову присутність і в інших регіонах, де є їх інтереси, а вони зараз є в Африці і не тільки, і в тому числі в підтримці режиму Асада в Сирії. Тому вони намагаються робити все, щоб підтримати подібний собі режим,

– зазначив Плетенчук.

Також він назвав фактори, які визначають кількість кораблів Росії у Середземному морі.

"Зазвичай це можуть бути і ротації – одночасне перебування кількох одиниць. Взагалі там у них оперативне з’єднання постійне корабельне, тому вони присутні там багато років. Які вони там виконують завдання – окрема історія. Для нас важливо те, що ця історія не пов'язана з Чорним море", – заявив він.

За його словами, якщо раніше окупанти через турецькі протоки ще могли здійснювати операції так званого "Сирійського експресу", то зараз так не працює. "І зараз для забезпечення цього угрупування їм треба йти в обхід всієї Європи, це більше 9 тисяч кілометрів, що досить непросто", – підкреслив Плетенчук.

Яка ситуація з російськими кораблями у морі