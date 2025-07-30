Після російських атак по Заходу України у Львівській області виявили частину крилатої ракети. Мова про Х-101.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дивіться також Ворог завдав ракетного удару по Кам'янському та поцілив по медзакладах: є загиблі та поранені

Що відомо про ракету, яку знайшли на Львівщині?

Частину ракети виявили 29 липня.

Вдень 29 та вночі 30 липня загрози повітряно-ракетного удару не виникало, оповіщення населення області за сигналом "Повітряна тривога" не проводилося. 29 липня, близько 11:45 у селі Підсадки (Солонківська територіальна громада Львівського району) знайдено частину (ймовірно, бойову) від російської крилатої ракети Х-101,

– написали в департаменті.

Масовані обстріли за допомогою ракет Х-101 були 28 липня, 21 липня, 19 липня. Саме по Львівщині ракети летіли 12 липня.

Тоді Максим Козицький повідомив, що у різних населених пунктах Львівщини виявляють уламки дронів і ракет.

"Якщо вам трапилася така "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Це може бути смертельно небезпечно", – наголосив Козицький і закликав дзвонити 102.

Втім, не відомо, коли саме стався обстріл, під час якого впала ракета.