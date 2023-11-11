У рамках операції, – у ГУР прокоментували сходження вагонів у Рязанській області

У Рязанській області зійшли з колії майже два десятки вантажних вагонів. Цікаво, що це сталося в межах операції ГУР.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР Міноборони. Також уточнили, що загалом зійшли аж 19 вантажних вагонів ворога.

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Жертв серед цивільних немає

Джерела зазначили, що сходження з колії сталося через "втручання сторонніх осіб" у межах операції ГУР.

Ціль — ускладнити військову логістику російських військ в цьому районі,

– підкреслили джерела.

Коротко про події на залізниці в Рязанській області

Російські пропагандисти повідомляли, що на залізниці прогримів вибух. Внаслідок чого з колії зійшли 19 вантажних вагонів.

Окупанти волали, що нібито перевозили в них "мінеральні добрива". Також зазначили, що 7 вагонів впали на бік.

Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно. Інцидент трапився на перегоні "Рибне – Блок пост".

Московська залізниця заявила, що, за попередніми даними, вагон зійшов з рейок через "втручання сторонніх осіб" у роботу залізничного транспорту.

Зверніть увагу! Серед цивільних жертв немає.