Авіація чи ППО: військовий експерт сказав, що важливо обговорити на "Рамштайні-11"

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 21 квітня у Німеччині. Є низка важливих питань, які потрібно обговорити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, важко спрогнозувати, про що саме говоритимуть міжнародні партнери на "Рамштайні".

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Та й усієї інформації ніхто не дізнається. Адже зазвичай оприлюднюють 10 – 15% від усього, що обговорюється на "Рамштайні".

Що можуть обговорювати на "Рамштайні"

Як підкреслив Грабський, важливо, що "Рамштайни" відбуваються регулярно. Це означає, що союзники постійно знають про нагальні потреби для України.

Для нас надзвичайно важливим є той факт, що "Рамштайни" постійно відбуваються. Це свідчить, що підтримка України не слабшає. І ми продовжуємо отримувати все, що треба, і все, що нам можуть надати на сьогодні,

– зазначив Грабський.

Чи будуть на новому "Рамштайні" обговорювати питання постачання ППО чи авіації – поки точно сказати складно. Зараз Україна готується до великої наступальної операції. Військові краще знають, що саме зараз найбільш потрібне для успішного наступу.

Він закликав розрізняти поняття "контрнаступ" та "наступ". Адже перший термін є більш тактичним заходом. Україна готується саме до наступу.

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Що стосується "Рамштайну". Для мене важливо, щоб нам не припиняли постачання того, що вже було визначено, щоб ми могли забезпечити усі наші потреби. Наступальні операції потребують значних запасів боєприпасів, техніки та інших матеріальних засобів,

– розповів Грабський.

На його думку, після передачі західних танків та важких бронемашин постачання Україні авіації – це лише питання часу. Адже така техніка має бути прикрита відповідними літаками.

Чого очікувати від "Рамштайну": коротко