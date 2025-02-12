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24 Канал Новини України Умєров починає роботу на "Рамштайні": які ключові питання обговорять
12 лютого, 11:34
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Умєров починає роботу на "Рамштайні": які ключові питання обговорять

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Умєров розпочав роботу на "Рамштайні" в Брюсселі.
  • Міністр оборони розповів, які основні питання обговорять на засіданні.

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Умєров розпочав роботу на "Рамштайні" в Брюсселі

Зранку 12 лютого Рустем Умєров повідомив про початок роботи на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників,
– ідеться в повідомленні.

Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Як повідомив міністр, на порядку денному:

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
  • Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
  • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Під час засідання планують обговорити не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

  • Розширення оборонного виробництва в Україні.
  • Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
  • Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

За словами Умєрова, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

  • Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
  • Мюнхенська безпекова конференція.

Також міністр оборонного відомства України проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників.

Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою,
– резюмував він.