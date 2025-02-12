Умєров починає роботу на "Рамштайні": які ключові питання обговорять

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Умєров розпочав роботу на "Рамштайні" в Брюсселі

Зранку 12 лютого Рустем Умєров повідомив про початок роботи на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників,

– ідеться в повідомленні.

Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Як повідомив міністр, на порядку денному:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Під час засідання планують обговорити не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

Розширення оборонного виробництва в Україні.

Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

За словами Умєрова, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Мюнхенська безпекова конференція.

Також міністр оборонного відомства України проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників.

Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою,

– резюмував він.