"Рамштайн-13" от-от розпочнеться: що крім винищувачів для України обговорюватимуть міністри

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 15 червня. Основною темою обговорення під час неї стане "авіаційна коаліція". Наші партнери міркуватимуть над передачею Україні винищувачів.

24 Канал розповість, яким буде порядок денний під час зустрічі на "Рамштайні-13". Адже міністри оборони країн-союзниць міркуватимуть не лише щодо винищувачів і навчання українських пілотів.

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Що обговорюватимуть на "Рамштайні"

Представник Пентагону окреслив, яким буде порядок денний на "Рамштайні". За його словами, союзники зроблять акцент на найефективнішій підтримці нашої держави як зараз, так і в майбутньому. Серед тем, які обговорюватимуть, будуть:

потреби ЗСУ для подальших наступальних операцій, зокрема, протиповітряна оборона, протитанкові системи та боєприпаси, а також артилерія як ближньої, так і далекої дії;

запчастини, інструкції з технічного обслуговування, а також ремонту військових машин у польових умовах;

оперативна сумісність озброєння, його модернізація та можливості військово-промислових комплексів країн-союзників;

підготовка пілотів винищувачів, зокрема "майбутні можливості" українських повітряних сил.

Напередодні генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву щодо навчання українських пілотів. За його словами, під час "Рамштайну", який відбудеться 15 червня, це питання розглянуть. Зауважимо, що про готовність здійснювати підготовку вже заявили кілька країн-членів НАТО.

Резніков і Столтенберг уже прибули на "Рамштайн"

Зауважимо, що близько пів на 10 міністр оборони Олексій Резніков прибув на зустріч у форматі "Рамштайн". Журналістка 24 Каналу Софія Назаренко зняла ексклюзивні кадри. На них можна побачити, як очільника оборонного відомства зустрічають у Брюсселі.

Також на зустріч уже приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, за останні кілька днів як США, так і європейські країни Альянсу багато пообіцяли Україні. Причому, підкреслив він, планують анонсувати ще більше підтримки нашій державі.

Так що це процес, який постійно триває. Члени Альянсу анонсують додаткову підтримку Україні. Україна потребує різних видів підтримки. Але напевно найбільша концентрація нашої уваги – була і буде продовжуватися – (прикута – 24 Канал) на важливості підтримки,

– наголосив він.

За словами Столтенберга, важливо буде переконатися, що системи, надані Україні, працюють. Мовиться про те, чи достатньо запчастин, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Усе це необхідно, щоб наші військові могли продовжувати контрнаступ.