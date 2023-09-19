Перші підсумки "Рамштайну" вражають: низка країн оголосили нові потужні пакети допомоги

Німеччина 19 вересня оголосила про новий пакет допомоги для України. Зокрема, у нього увійдуть 200 броньованих машин MRAP та боєприпаси для мінометів і артилерії.

Міноборони Німеччини пообіцяло надати Україні великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. У відомстві повідомили, що допомога надається там, де вона є найбільш необхідною.

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Німеччина продовжує допомагати Україні

У серпні Німеччина вже поставила українській системі протиповітряної оборони дві пускові установки Patriot та відповідні ракети. Країна також має намір посилити ППО нашої держави в майбутньому, надавши, наприклад, зенітні гарматні танки Gepard і зенітно-ракетні комплекси Iris-T.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна в новому пакеті допомоги від Німеччини отримає:

200 бойових броньованих машин MRAP;

50 надводних дронів;

десятки тисяч снарядів різних калібрів;

480 ракет АТ2;

системи розмінування та інше.

Дякуємо нашим союзникам,

– написав Єрмак.

Генеральний інспектор Міноборони Німеччини Карстен Бреєр зауважив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Німеччині пройшли навчання майже 7 тисяч українських солдатів. Наразі там навчаються 900 військовослужбовців ЗСУ. Очікується, що до кінця року країна підготує 10 тисяч захисників.

"Наразі основна увага приділяється підготовці управлінського персоналу нижніх тактичних рівнів, тобто командирів груп, командирів взводів і командирів рот", – мовиться в повідомленні.

Також тривають навчання піхотного батальйону й різні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем, а наприкінці місяця українські фахівці з технічного обслуговування Leopard 1A5 вперше пройдуть навчання в Німеччині.

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Британія пообіцяла Україні десятки тисяч артилерійських снарядів

У заяві Міноборони Британії мовиться, що очільник оборонного відомства країни Грант Шеппс після "Рамштайну" пообіцяв додаткове постачання артилерійських снарядів для України до кінця року.

Щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту з наближенням зими, ми також визначили, як Велика Британія рухатиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, зокрема протиповітряній обороні, далекобійній зброї та навчанні,

– зазначив міністр.

Своєю чергою, керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що "Путіну варто хвилюватися".

"Це відчутна демонстрація незмінної рішучості міжнародної спільноти надавати Україні військову підтримку, якої вона потребує протягом зими й до 2024 року", – зауважив Радакін.

Згідно з даними британського Міноборони, країна вже відправила Україні:

понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї,

300 тисяч артилерійських боєприпасів,

тисячі ракет протиповітряної оборони,

самохідні артилерійські установки,

понад 200 тисяч одиниць нелетального військового обладнання, зокрема одяг для екстремально холодної погоди, обладнання для виявлення мін і генератори промислової потужності.

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Чехія, Данія та Нідерланди домовилися про постачання зброї Україні

Чехія, Данія та Нідерланди підписали протокол про наміри щодо майбутніх постачань техніки та зброї Україні. Згідно з документом, Чехія вироблятиме і модернізуватиме техніку та зброю, а данці та голландці все оплачуватимуть.

Міністерство оборони Чехії оголосило, що мовиться про постачання:

танків,

гаубиць,

стрілецької зброї,

бойових машин піхоти,

засобів ППО,

засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Україна повідомлятиме Чехії, чого вона потребує, а чеські військово-промислові компанії подаватимуть до Міноборони країни заявки на задоволення цих потреб. Після цього оборонне відомство передаватиме кошторис Данії та Нідерландам.

Першим кроком у реалізації цієї угоди стане постачання найближчими місяцями 15 модернізованих танків Т-72. Про них Данія оголосила 19 вересня.

Торік Чехія уклала схожу угоду про постачання української армії з Нідерландами та США. За нею Україна мала отримати 90 модернізованих танків і, як повідомило міністерство оборони Чехії, приблизно половину вже отримала.