Не тільки про літаки: Подоляк пояснив, яким буде обговорення на "Рамштайні-9"

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" має відбутися 14 лютого і її вже охрестили авіаційною та ракетною. Загалом це є досить реалістичним та символічним питанням.

Так, авіація та ракети підвищеної дальності вже на столі переговорів з нашими союзниками. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Про що говоритимуть на новому "Рамштайні"

Тож наразі можна говорити публічно, що Україна проводить інтенсивні переговори на різних рівнях та майданчиках. Крім того, наші партнери чітко усвідомлюють, що передача лише бронетехніки, якщо вона не буде захищена ракетами підвищеної дальності, виглядатиме дивно для цього етапу війни.

Так, якщо авіація вже на столі переговорів, то на "Рамштайні-9" говоритимуть про дві складові:

аналіз використання тих видів озброєння, які вже надані Україні, а саме – наскільки вони ефективні сьогодні з огляду на зібраний ресурс Росії;

проговорюватиметься, що необхідно Україні для активізації війни з нашого боку: для того, щоб знищувати російські бази, зменшити військові спроможності країни-агресорки, мінімізувати втрати наших бійців та пришвидшити просування ЗСУ вперед.

Це будуть обговорювати на "Рамштайні". Безумовно там є 2 ключових елементи: ракети та авіація,

– зауважив радник голови ОП.

За його словами, наразі це питання часу та країн-союзниць. Крім того, у цьому питанні неабияку підтримку нашій державі надає Польща, яка є досить пасіонарною та харизматичною у веденні переговорів.

Ба більше, Польща дуже добре розуміє природу цієї війни та безпосередньо Росію, тому ухвалює рішення швидше.

Подоляк сказав, про що говоритимуть на "Рамштайні-9": дивіться відео

Отже, за підтримки такої союзниці як Польща, наша держава має усі шанси схилити європейську спільноту до ухвалення рішення щодо подальшого надання Україні усього необхідного озброєння.

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