Новий пакет допомоги та ядерний шантаж Росії: у НАТО розповіли про підсумки "Рамштайну"

Відбулась чергова зустріч партнерів України у форматі "Рамштайн". Вона ще раз засвідчила, що Захід готовий підтримувати нашу державу, зокрема зброєю, стільки, скільки буде потрібно.

До того ж НАТО посилить підтримку, аби Україна змогла вистояти та пережити зиму, а військові – продовжувати просуватися вперед на фронті. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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НАТО оголосило про новий пакет допомоги для України

Очільник НАТО розповів, що Україна отримає ще більше засобів розмінування, палива, медичного обладнання та теплий одяг для військових.

Єнс Столтенберг заявив, що під час засідання Ради Україна – НАТО, союзники обговорили пріоритети України на шляху до членства, включаючи довгострокову оперативну сумісність з Альянсом, а також модернізацію оборонної галузі.

Союзники закликали Україну продовжувати боротися з корупцією навіть у розпал війни з Росією,

– зазначив Столтенберг.

Очільник Північноатлантичного Альянсу запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримку України, оскільки це в інтересах їхньої безпеки.

Їхня боротьба – наша боротьба. Їхня безпека – наша безпека. Їхні цінності – наші цінності. Отже, наша національна безпека полягає в тому, щоб ми продовжували підтримувати Україну,

– сказав він.

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У НАТО відреагували на ядерний шантаж Росії

Єнс Столтенберг вкотре засудив ядерні погрози з боку Росії. Втім, за його словами, НАТО наразі не бачить жодних змін у ядерній позиції Кремля.

"Але, звісно, заява Росії про вихід з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань демонструє відсутність поваги з боку Росії, продовження нехтування своїми міжнародними зобов'язаннями та безрозсудність",

– сказав він.

Столтенберг вважає, що Путін намагається використовувати ядерний шантаж для залякування та примусу. Втім, Альянс не боїться цих заяв і продовжуватиме підтримувати Україну.

Генсек прокоментував і вибори в Польщі та Словаччині. За його словами, Польща надала велику кількість військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення, і він очікує, що ця підтримка триватиме.

"Буде новий уряд, але я абсолютно впевнений, що, можливо, продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки це в інтересах нашої безпеки, і союзники продемонстрували це на ділі під час сьогоднішньої зустрічі", – сказав він.

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Атака на газопровід між Фінляндією та Естонією

Генсек НАТО констатував, що в Альянсу є розвідувальні дані, необхідні для вирішення та мінімізації ризиків, а також для захисту інфраструктури. Особливо гостро це питання постало після атак і вибухів на трубопроводах "Північного потоку".

Ми створили осередок тут, у штабі Військово-морських сил, щоб координувати зусилля, і ми також перебуваємо в процесі створення центру в нашому морському командуванні в Нортвуді, щоб посилити дії щодо захисту критичної підводної інфраструктури.

Столтенберг заявив, що розмовляв з фінською компанією Preston Fiesta, а також із прем'єр-міністром Естонії, який проінформував про поточні розслідування у Фінляндії та Естонії після вибухів.

Я сказав їм, що ми готові допомогти їм у національних розслідуваннях, а також поінформував їх про те, що НАТО робить загалом для захисту критичної інфраструктури.

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Очільник Північноатлантичного альянсу наголосив, що країни повинні розуміти: критична інфраструктура є вразливою, тому що йдеться про тисячі кілометрів трубопровідних кабелів, що за своєю природою є вразливими.