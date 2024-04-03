Столтенберг відреагував на можливість переведення "Рамштайн" під контроль НАТО

Європейські та американські чиновники розглядають перехід формату "Рамштайну" під контроль НАТО. Наразі контактну групу з оборони України очолюють США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники обговорюють шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною та надійною для України. Однак, розкривати деталі ідеї переходу формату “Рамштайн” під контроль НАТО він відмовився. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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В Альянсі не проти взяти "Рамштайн" під своє крило

Столтенберг зазначив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що підтримка України має стати більш потужною.

Ми твердо переконані в тому, що підтримка України повинна менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій і більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО,

– сказав генсек.

Він підкреслив, що це допоможе Україні отримати належну підтримку і надішле сигнал Москві. На думку посадовця, посилення ролі НАТО в координації й наданні підтримки є одним зі способів закінчити війну позитивним результатом для Києва.

Я вітаю коаліції сил і засобів, формат "Рамштайн", багато інших багатонаціональних і двосторонніх ініціатив. Але існує потреба надати цьому більш міцну й інституціоналізовану основу для забезпечення передбачуваності та відданості в довгостроковій перспективі,

– наголосив Столтенберг.

Як повідомляло Politico, нова ініціатива європейських та американських чиновників пов'язана із запобіганням ймовірного впливу на "Рамштайн" Дональда Трампа у разі його переобрання.

Так, посадовці розраховують, що "передача цього проєкту під управління НАТО ізолює його від президентства Трампа" або навіть від США у разі, якщо ті не зможуть його фінансувати.

Нагадаємо, що завтра, 4 квітня, відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Під час заходу українська сторона розповість про ситуацію на полі бою та про щоденні й довгострокові потреби.

Перед майбутньою зустріччю Столтенберг заявив про важливість посилення допомоги Києву. Він наголосив про загрозу для всієї Європи, яка, за його словами, "стоїть перед обличчям війни такого масштабу, який, як ми вважали, залишився в історії".