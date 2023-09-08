Гарний знак: як Захід відреагує на "Рамштайн" з новим міністром оборони України

Незабаром у Німеччині відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Туди поїде новий міністр оборони України Рустем Умєров. Та те, що на цій зустрічі буде новий очільник оборонного відомства – це добре.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що добре, коли в Україні є ротація кадрів. До слова, зустріч "Рамштайн" відбудеться на тижні з 18 вересня.

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"І змінюється міністр оборони, президент призначає нових людей. Це все схоже на демократичну країну і справляє гарне враження на світову спільноту", – сказав Ейдман.

Він переконаний, що ротація кадрів на вищих керівних посадах позитивно впливатиме на ставлення західних країн до України. Адже таке відбувається в демократії.

Що не скажеш про Росію, де є "незамінні люди", скільки б вони не крали та що б вони не робили. Оскільки Владімір Путін їх любить і довіряє, тож вони все одно будуть при владі.

Зв'язки – не проблема

Рустем Умєров, переконаний політолог, напрацює нові зовнішні зв'язки з партнерами. Адже тут мовиться не про особистості.

Адже справа не в особистостях. Справа в принциповому підході вільного світу до того, що Україні треба допомагати, й Україна має перемогти це зло,

– наголосив соціолог.

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