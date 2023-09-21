Про смерть стане відомо не одразу: чому росіяни ненавидять Кадирова

Українська розвідка повідомила, що Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Крім цього, прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у самопроголошеного лідера Чечні "все погано".

За іншими неофіційними даними, смерть Кадирова вже настала. Утім, ізраїльський журналіст Цві Зільбер поділився з 24 Каналом своїм баченням цієї ситуації. За його словами, про смерть глави Чечні стане відомо не одразу.

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Про смерть Кадирова світ дізнається лише згодом

Згадаймо історію з екслідером ЛДПР Владіміром Жириновським. Керівництво Росії лише з часом повідомило про смерть політика, коли спрогнозувало можливі наслідки. Ситуація з Кадировим може розвиватися так само.

Вони повинні спочатку знайти наступника, посадити на трон і лише згодом скажуть, що це сталося. У будь-якому випадку, коли людина в 47 років помирає – це не просто так. Імовірно, на це були якісь причини. І я також припускаю, що його могли отруїти,

– сказав ізраїльський журналіст.

Російські "патріоти" та Кремль розчарувалися у главі Чечні

Рамзан Кадиров став великим розчаруванням для так званих російських патріотів. Зільбер вважає, що більшість "патріотів" виїхала за кордон та мріє про поразку Росії й падіння путінського режиму.

"Патріоти" вважали, що кадирівці – дивізія, яка безстрашно завойовуватиме українські міста. Проте на практиці все виявилося інакше: то застрягнуть у заторах, то використовуються для поліційних операцій, то щось відбирають у цивільних.

Зільбер про Рамзана Кадирова та ситуацію в Чечні: дивитися відео

Наразі єдину функцію, яку виконують кадирівці – особиста охорона гвардії Кадирова. Проте, якщо у Москві почнеться заколот, кадирівці навряд чи доїдуть. Адже по дорозі до російської столиці знову виникнуть якісь проблеми.

Хапати та лякати неозброєних людей вони вміють дуже добре. Але, коли справа доходить до справжніх бойових дій, то якось вони не дуже готові. Навіть якщо їх більше, ніж ворога,

– наголосив Цві Зільбер.

Імовірно, не лише "патріоти" розчарувалися у главі Чечні, а й Кремль. Позаяк були певні очікування, але Кадиров з самого початку беріг своїх людей. Так, якщо хтось з кадирівців попадав у полон, він за будь-яку ціну їх обмінював.

Чи втримається Кадиров на посаді глави Чечні

На думку Зільбера, Кадиров розумів, що війна в Україні може призвести до краху путінського режиму. Тому про всяк випадок, аби втриматися в Чечні він створив боєздатне військо – кадирівців.

Зазначимо, Чечня – найбільш малорозвинений регіон Росії. Республіка паразитує на російському бюджеті. Деякі взагалі говорять, що Росія платить данину Чечні, аби та не вийшла зі складу федерації.

Звісно, Кадирову зручніше у складі Росії. Він абсолютний правитель в Чечні, адже задавив інші клани. У нього багато ворогів, але поки у нього є сила влади та своє військо. Тому його режиму поки нічого не загрожує,

– зауважив ізраїльський журналіст.

І також додав, що глава Чечні – це баласт, якого не любить російська армія. Позаяк у молодості він та його батько вбивали солдат Росії. Зрештою, Рамзан Кадиров зарекомендував себе та кадирівців більше як тікток війська, тому варіант з отруєнням цілком ймовірний.

Що відомо про стан Рамзана Кадирова