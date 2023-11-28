Кадиров активно почав операцію "наступник", – політтехнолог припустив, до чого він готується

У мережі активізувався самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров. "Дон" заявив, що 3 тисячі чеченських бійців готові виїхати на так звану "СВО" в Україну.

Також чеченський лідер завзято "обвішує" свого сина Адама Кадирова нагородами. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, до чого він готується.

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"Дон" готується передати "трон"

"Кадиров активно почав операцію "наступник". Ми бачимо, як його сина нагороджують нагородами та орденами. Скоро буде як Леонід Брежнєв", – зазначив Тизенгаузен.

орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою";

орден "Дуслик" – "за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди";

6 жовтня Рамзан Кадиров надав своєму синові Адаму звання "героя Чечні".

16-річний син скандального голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав вже третю нагороду:

Кадиров розуміє, що невдовзі прийдеться покидати пост глави Чечні через стан здоров'я або інші причини. Тому активно популяризує свого сина як "найкращого наступника" Чечні.

Крім того, вищі керівні посади у Чечні посідають три категорії людей:

Родичі Рамзана Кадирова. Односельці "Дона". Близькі та лояльні до чеченського очільника люди.

Він вирішив перед тим, як Путін заявить про своє висування у президенти, зафіксувати до кінця 2023 року свою працю. Оскільки він завжди просить чимало грошей, а на заміну відправляє постріляти "тіктокерів", вони повертаються і на тому все,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Кадиров боїться повторити долю інших терористів

За словами Тизенгаузена, у Кадирова відбувається метання по синусоїді – від піка активності в мережі до тотального зникнення з інформаційного простору. Глава Чечні дуже хвилюється за власну безпеку та здоров'я.

Він виписав собі частину вагнерівської важкої техніки. Він виписав собі системи ППО, про які просив ще понад рік тому. Він хвилюється, що по ньому "прилетить" безпілотник і щось з ним станеться,

– наголосив політтехнолог.

Тизенгаузен про роль Кадирова в Росії: дивитися відео

Приміром, як трапилося з іранським генералом Касемом Сулеймані, який командував спецпідрозділом "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. Підрозділ відповідав за організацію операцій іранських збройних сил за кордоном.

Остання заява Рамзана Кадирова

27 листопада голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив у своїх соцмережах, що три тисячі чеченських бійців із нових підрозділів міноборони та росгвардії готові виїхати до зони спецоперації в Україні.

Мовиться про полки "Ахмат – Росія" та "Ахмат – Чечня", а також батальйони імені Шейха Мансура та Байсангура Беноєвського.

За словами Кадирова, більшість із бійців мають за плечима досвід участі у бойових діях під час так званої "СВО", що буцім кожен пройшов підготовку у "найкращих інструкторів" у Російському університеті спецсили.

Кадиров зазначив, що "бійці вже готові виїхати до зони "СВО" для протидії агресії з боку київського режиму та НАТО".

Загинув Сулеймані ввечері 2 січня 2020 року в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада, що в Іраку. У Пентагоні заявили, що атака проводилася за розпорядженням президента Штатів Дональда Трампа, який назвав убитого генерала "терористом номер один у світі". На думку господаря Білого дому, Сулеймані "планував неминучі напади" на американців.