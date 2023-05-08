Розкіш має бути навіть в окопах: Кадиров на зустріч із вагнерівцями надів дорогу куртку від LV

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров засвітився в модній курточці від Louis Vuitton. Хоча правильно сказати – "овершоті". Його вартість близько 250 тисяч рублів. Також відомо, що він зібрався воювати в Бахмуті.

Допоки Росія бореться зі санкціями за допомогою "імпортозаміщенням", ватажок чеченських TikTok-військ Кадиров, ймовірно, "має змогу" літати на шопінг у модні столиці світу. Зокрема, "стиляга" з'явився не так давно перед "підданими" Євгенія Пригожина у куртці від французького бренду Louis Vuitton. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Скандал із таємничою ракетою в Польщі: до чого тут Росія та X-55 – носій ядерної боєголовки

Усе найкраще та найдорожче для вождя

Варто сказати, що принт цього овершоту – ультрамодний, а саме – камуфляж з візерунком LV Camo. Зроблена річ з екологічної вовни. Куртка має короткий силует та прикрашена великими накладними кишенями.

Словом, зроблено це все у стилі "гламурної війни". Однак, очевидно, така одежина не призначена для того, аби сидіти в ній в окопах.

Головний модник Росії у куртці від Louis Vuitton: дивіться відео



Кадиров у модній куртці від Louis Vuitton / фото зі соцмереж



Louis Vuitton / Зображення зі сайту модного дому

Окрім того, відомо, що вартість куртки становить 252 000 рублів. Це близько 120 тисяч українських гривень станом на 8 травня 2023 року.



Вартість курточки Louis Vuitton, у якій помітили Кадирова / Скриншот зі сайту бренду

Кадиров зібрався в Бахмут

Згадаємо до цієї теми, що днями ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що його найманців у Бахмуті замінять солдати так званого чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, таке рішення відображає недовіру Пригожина до російського військового командування та, зокрема, міноборони.

Водночас не варто думати, що Кадиров зі своєю TikTok-армією зможе взяти місто-фортецю в Донецькій області. Щонайменше від літа 2022 року цього не вдавалось зробити ні десяткам тисяч зекам, ні "елітним" бійцям з ПВК "Вагнера".

Насправді невідомо, як Кадирову вдалось придбати цю річ. Навряд віл літав у Париж чи Мілан. А сайт бренду Louis Vuitton, як відомо, не працює в Росії. Також це перевірили журналістиза допомогою VPN-технологій.