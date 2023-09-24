Захоплювався забороненим майже 15 років: Закаєв розповів, що сталося з Кадировим
Упродовж вересня ширилося багато неперевіреної інформації щодо стану здоров'я Рамзана Кадирова. Дехто навіть повідомляв, що він перебуває в комі або смерть самопроголошеного глави Чечні вже настала.
Утім, прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів 24 Каналу, що, за його інформацією, Кадиров захоплювався "заспокійливим", а саме – наркотиками. Протягом 15 років "Дон" приймав заборонені речовини, що в результаті призвело до побічних ефектів.
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Кадиров потрібний Росії живим
"У нього проблеми з нирками. За нашою інформацією, йому в ОАЕ дійсно пересаджували нирку, але вона не прижилася. Через це у нього відбулися дуже серйозні ускладнення зі здоров'ям", – наголосив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.
Закаєв майже на 100% впевнений, що російські спецслужби не отруювали Кадирова. Адже самопроголошений глава Чечні потрібний Росії: вчора, сьогодні, завтра.
Закаєв припустив, навіщо Кадиров потрібний живим Росії: дивитися відео
Кадиров вигідний та корисний допоки живий. Росіяни демонізували його та розкручували всі ці роки. Позаяк, якщо посіпаки Владіміра Путіна не стане, знову прийдеться вкладатися у створення альтернативної фігури, – а це займає багато часу.
Він – сміттєвий ящик, якого створили в Чечні. Весь негатив, який є у Чечні або наслідки злочинів, які російські спецслужби та Росія здійснити в Чечні – вони переведуть це все на Кадирова,
– зауважив Ахмед Закаєв.
Тому живий Кадиров потрібний Росії, аби використовувати його "за призначенням".
Що відомо про стан Кадирова
- У телеграм-каналі самопроголошеного лідера Чечні оприлюднили відео із Центральної клінічної лікарні Москви. Мовляв, "Дон" там відвідував дядька, а не лікується сам.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що очевидно, що кадри з Кадировим або несвіжі, або постановні. Юсов додав, що у Кадирова була низка невдалих медичних втручань і остання невдала операція.
- За словами колишнього віцепрезидента російської нафтової компанії "ЮКОС" Леоніда Невзліна, він має інформацію з Центральної клінічної лікарні Москви. Мовляв, там говорять, що кілька днів тому у Кадирова почалося відторгнення нирок.