Ранкова атака по Дніпру: Росія вдарила по складських приміщеннях

Вдосвіта 21 січня російська армія вдарила по Дніпру балістичними ракетами. Ворог атакував старі складські приміщення, які не експлуатуються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки російської атаки по Дніпру

Близько 06:05 у Дніпрі пролунала серія вибухів. Ворог цинічно вдарив балістичними ракетами по місту.

Як повідомив Лисак, ворог атакував складські приміщення у Дніпрі.

У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося,

– повідомив Лисак.