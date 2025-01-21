21 січня 2025, 07:36
Ранкова атака по Дніпру: Росія вдарила по складських приміщеннях
Вдосвіта 21 січня російська армія вдарила по Дніпру балістичними ракетами. Ворог атакував старі складські приміщення, які не експлуатуються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
До теми У Дніпрі пролунала серія вибухів
Які наслідки російської атаки по Дніпру
Близько 06:05 у Дніпрі пролунала серія вибухів. Ворог цинічно вдарив балістичними ракетами по місту.
Як повідомив Лисак, ворог атакував складські приміщення у Дніпрі.
У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося,
– повідомив Лисак.